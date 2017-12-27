الذهب يصعد مع تراجع الدولار.. والبلاديوم يبلغ ذورته في 17 عاما

صعد الذهب للجلسة الثامنة على التوالي اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، الذي شجع بعض المستثمرين على شراء المعدن النفيس، بينما ارتفع البلاديوم لأعلى مستوى في نحو 17 عاما.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة في الأسبوعين الماضيين مع تراجع الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش (13:30 بتوقيت موسكو) ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1285.35 دولار للأوقية، فيما، زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بمقدار 2.60 دولار إلى 1290.10 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار أمام اليورو اليوم الأربعاء. وقال متعاملون إنه لا توجد أنباء تذكر تدعم ارتفاع اليورو، لكن بعض المستثمرين تأهبوا لارتفاع محتمل للعملة الموحدة مع بداية العام الجديد، بعد أداء متميز في 2017، الذي سجلت فيه أفضل أداء سنوي أمام العملة الأمريكية منذ 2003.

ورغم ركود نسبي في الربع الأخير من العام، صعد الذهب 10% في العام الحالي ويتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 2010.

واكتسب الذهب دعما من ضعف الدولار والتوترات السياسية بشأن كوريا الشمالية وانحسار توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى منذ فبراير/شباط عام 2001 إلى 1069.50 دولار للأوقية، قبل تراجعه إلى 1059.20 دولار للأوقية ليسجل ارتفاعا نسبته 0.7 بالمئة.

فيما، زادت الفضة بنسبة 0.5% إلى 16.62 دولار للأوقية، بعدما صعدت في وقت سابق من الجلسة إلى 16.64 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي