تركيا وتونس توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمار والتجارة بينهما

أبرمت تركيا وتونس اليوم الأربعاء أربع اتفاقيات على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، التي تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وذكر وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أن الوثائق الموقعة تشمل اتفاقية للتعاون العسكري، وأخرى في مجال حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين، والتي تعد هامة بالنسبة لتونس باعتبارها ستسهم في دفع الاستثمار التركي في تونس والشراكة بين البلدين.

كذلك تم توقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون البيئي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن الجهيناوي.

وفي مؤتمر صحفي عقده الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان، والتونسي، باجي قائد السبسي، كشف أردوغان عن علاقات غير مسبوقة مع تونس على الصعيد الاقتصادي والسياسي، وقال: "نرى أن نمو تونس هو نمو لتركيا أيضا، والاستقرار والنمو الاقتصادي في تونس مسألة تهمنا".

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وأضاف: "سنسعى إلى سد العجز في ميزانية تونس وربما نعمل على الاستيراد، وقد نستورد زيت الزيتون على سبيل المثال"، وأكد أن البلدين اتفقا على العمل لزيادة التبادل التجاري بينهما.

وأشار إلى أن "رجال أعمال أتراك سيجتمعون اليوم مع نظرائهم التونسيين، وسيكون الاجتماع بداية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وتظهر بيانات موقع "ITC Trade" أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وتونس بلغ العام الماضي 1.124 مليار دولار، منها 910 ملايين دولار صادرات تركيا إلى تونس، مقابل واردات بقيمة 214 مليون دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي