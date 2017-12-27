بوتين: زيادة الاستثمار مهمة سياسية

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن زيادة الاستثمارات وتعزيز نشاطات الأعمال في روسيا تعتبر ليس فقط مهمة اقتصادية بل وسياسية أيضا لأنها تزيد من موارد تنمية المجال الاجتماعي.

وقال بوتين خلال جلسة مجلس الدولة لشؤون السياسة الاستثمارية في المناطق الروسية اليوم: " أود التأكيد أن زيادة الاستثمارات وتعزيز نشاطات الأعمال – تعتبر بدون شك مهمة اقتصادية أيضا وهي أساس النمو الاقتصادي والقاعدة الضريبية المدرة للمال في المناطق. وهي أيضا مهمة سياسية بالمعنى الكامل للكلمة، لأنها تخلق بالفعل الموارد الحقيقية، وتزيد الموارد لتنمية وتطوير الرعاية الصحية والتعليم وكذلك المجال الاجتماعي بشكل عام لتنفيذ برامج تحسين وتطوير البيئة الحضرية، وتنفيذ المشروعات البيئية ".

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين