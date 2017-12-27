بوتين: زيادة الاستثمار مهمة سياسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jog2
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن زيادة الاستثمارات وتعزيز نشاطات الأعمال في روسيا تعتبر ليس فقط مهمة اقتصادية بل وسياسية أيضا لأنها تزيد من موارد تنمية المجال الاجتماعي.
وقال بوتين خلال جلسة مجلس الدولة لشؤون السياسة الاستثمارية في المناطق الروسية اليوم: " أود التأكيد أن زيادة الاستثمارات وتعزيز نشاطات الأعمال – تعتبر بدون شك مهمة اقتصادية أيضا وهي أساس النمو الاقتصادي والقاعدة الضريبية المدرة للمال في المناطق. وهي أيضا مهمة سياسية بالمعنى الكامل للكلمة، لأنها تخلق بالفعل الموارد الحقيقية، وتزيد الموارد لتنمية وتطوير الرعاية الصحية والتعليم وكذلك المجال الاجتماعي بشكل عام لتنفيذ برامج تحسين وتطوير البيئة الحضرية، وتنفيذ المشروعات البيئية ".
المصدر: نوفوستي
ادوارد سافين
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)