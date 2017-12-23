السيسي يفكر بمشروع ضخم بتمويل مصري

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أمله بأن تنفذ بلاده مشروعا ضخما، وبتمويل من الشركات المصرية.

وخلال الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر، والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس، كشف السيسي أن هذا العمل "سيكون حجر الأساس لمشروع ضخم، هو حفر أنفاق مترو تحت قناة السويس بطول 14 كيلو مترا".

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وأكد السيسي أن الدولة لوحدها عاجزة عن تمويل وتنفيذ هذا المشروع، مطالبا الشركات المحلية بالمساعدة في ذلك جنبا إلى جنب مع البنوك وبفائدة مناسبة، بدلا من الاستعانة بشركات أجنبية.

وأوضح الرئيس المصري، أن التكلفة الباهظة لحفر أنفاق السويس والتي قد تبلغ 30 مليار جنيه، ستؤدي إلى رفع أسعار تذاكر استخدام المترو "فإنه لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حاليا في المستقبل، ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة".

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا