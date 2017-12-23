مصر تنهي حفر أنفاق قناة السويس

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الانتهاء من أعمال حفر أنفاق تحت قناة السويس، مشيدا بإنجاز العمل في زمن قياسي، معتبرا أنه تمهيد لبدء مشروع أضخم بكثير.

وقال السيسي خلال الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس، اليوم السبت: "أعلق آمالا على هذا المشروع، وأعتقد أنه سيكون أضخم من المتوقع بكثير".

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وأكد السيسي، أن ما يميز المشروع، "أنه وللمرة الأولى في البلاد سينجز بتمويل شركات ومعدات مصرية".

وأوضح الرئيس المصري، أن التكلفة الباهظة لحفر أنفاق السويس والتي قد تبلغ 30 مليار جنيه، ستؤدي إلى رفع تذاكر استخدام المترو "فإنه لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حاليا في المستقبل، ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة".

بدوره، كشف أحمد فودة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لقناة السويس، أن 4 شركات مصرية وطنية كانت تعمل على الانتهاء من المشروع وهي "بتروجت، وكونكورد، والمقاولون العرب وأوراسكوم".

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المصدر: وكالات

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