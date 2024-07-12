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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 12:03 GMT

    الصين تفرض عقوبات على عدة شركات أمريكية بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان

    فرضت الصين اليوم الجمعة عقوبات على 6 شركات صناعية عسكرية أمريكية بسبب بيعها أسلحة لتايوان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

    الصين تفرض عقوبات على عدة شركات أمريكية بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان
    Globallookpress

    وحسب بيان للخارجية الصينية نقله تلفزيون الصين المركزي، فإن الولايات المتحدة "جددت مؤخرا بيع الأسلحة إلى منطقة تايوان الصينية"، مما يشكل انتهاكا خطيرا لمبدأ "صين واحدة" وللإعلانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، كما يعتبر تدخلا خطيرا في شؤون الصين الداخلية ويضر بسيادة الصين ووحدة أراضيها.

    وأضاف البيان أنه "وفقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية، قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة بحق عدد من الشركات ذات الصلة وإدارتها العليا".

    وفقا للبيان، فقد شملت العقوبات الشركات التالية:

    Anduril Industries

    Maritime Tactical Systems

    Pacific Rim Defense

    AEVEX Aerospace

    LKD Aerospace

    Summit Technologies Inc

    والشهر الماضي أعلنت الخارجية الصينية فرض عقوبات على شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بسبب مبيعات الأسلحة لتايوان.

    المصدر: وكالات

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