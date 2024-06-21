 
مباشر

الصين تفرض عقوبات على "لوكهيد مارتن" بسبب تايوان

مال وأعمال

الصين تفرض عقوبات على
Globallookpress Guenter FischerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xs45

أعلنت الخارجية الصينية فرض عقوبات على شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بسبب مبيعات الأسلحة لتايوان.

إقرأ المزيد
"فاينانشال تايمز": الرئيس الصيني يكشف عن محاولات واشنطن دفع الصين لمهاجمة تايوان

وتعد الشركة الأمريكية "لوكهيد مارتن" أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات والصناعات الدفاعية، وتشكلت من خلال اندماج شركة "لوكهيد" مع شركة "مارتن ماريتا" في مارس 1995. ويقع مقرها الرئيسي في شمال بيثيسدا بولاية ماريلاند بمنطقة واشنطن العاصمة.

ووفقا لإحصائيات يناير 2022، توظف الشركة ما يقرب من 115 ألف موظف حول العالم، بما في ذلك 60 ألف مهندس وعالم. وهي واحدة من أكبر الشركات في مجال الطيران والدعم العسكري والأمن والتكنولوجيا، وكانت أكبر مقاول دفاع في العالم من حيث الإيرادات للسنة المالية 2014. وفي عام 2013، جاءت 78% من إيرادات الشركة من المبيعات العسكرية، وتصدرت قائمة مقاولي الحكومة الفيدرالية الأمريكية وحصلت على ما يقرب من 10% من الأموال التي دفعها البنتاغون. وفي عام 2009، بلغت قيمة العقود الحكومية الأمريكية مع الشركة 38.4 مليار دولار (85%)، وعقود الحكومات الأجنبية 5.8 مليار دولار (13%)، والعقود التجارية وغيرها من العقود 900 مليون دولار (2%).

و"لوكهيد مارتن" أيضا هي مقاول لوزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا".

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا