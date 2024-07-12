وشددت الوزيرة على أن روسيا حققت الاكتفاء الذاتي في معظم المنتجات الغذائية ما ضمن الأمن الغذائي، وقالت في منتدى زراعي في إقليم ألتاي الروسي الواقع في وسط منطقة أوروآسيا: "الآن نزود أنفسنا بجميع المنتجات الغذائية تقريبا، وقد تم تحقيق مؤشرات الأمن الغذائي، لكن يجب بذل جهود أكثر (لتحقيق الاكتفاء الذاتي) في قطاعات مثل الحليب والفواكه".

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وأضافت الوزيرة الروسية أن "روسيا قادرة على ضمان أمنها الغذائي والشركاء في البلدان الأخرى".

وتتقدم روسيا دول العالم بصادرات القمح، كما أنها تتوسط الدول العشرين المصدرة للمواد الغذائية في العالم.

ومن المتوقع أن تقوم روسيا بتصدير 53.1 مليون طن من القمح خلال العام الزراعي الحالي، ويعد المؤشر الجديد أعلى رقم تسجله صادرات القمح في تاريخ روسيا الحديث، وسيكون أعلى بنسبة 10% من العام الزراعي الماضي.

المصدر: RT + نوفوستي