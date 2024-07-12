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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 08:13 GMT

    وزيرة الزراعة: روسيا قادرة على ضمان أمنها الغذائي والدول الصديقة لها

    أشارت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت إلى الدور المهم الذي تلعبه روسيا في الأمن الغذائي العالمي، وقالت إن روسيا تعمل على ضمان أمنها الغذائي والدول الصديقة لها.

    وزيرة الزراعة: روسيا قادرة على ضمان أمنها الغذائي والدول الصديقة لها
    Globallookpress

    وشددت الوزيرة على أن روسيا حققت الاكتفاء الذاتي في معظم المنتجات الغذائية ما ضمن الأمن الغذائي، وقالت في منتدى زراعي في إقليم ألتاي الروسي الواقع في وسط منطقة أوروآسيا: "الآن نزود أنفسنا بجميع المنتجات الغذائية تقريبا، وقد تم تحقيق مؤشرات الأمن الغذائي، لكن يجب بذل جهود أكثر (لتحقيق الاكتفاء الذاتي) في قطاعات مثل الحليب والفواكه".

    وأضافت الوزيرة الروسية أن "روسيا قادرة على ضمان أمنها الغذائي والشركاء في البلدان الأخرى".

    وتتقدم روسيا دول العالم بصادرات القمح، كما أنها تتوسط الدول العشرين المصدرة للمواد الغذائية في العالم.

    ومن المتوقع أن تقوم روسيا بتصدير 53.1 مليون طن من القمح خلال العام الزراعي الحالي، ويعد المؤشر الجديد أعلى رقم تسجله صادرات القمح في تاريخ روسيا الحديث، وسيكون أعلى بنسبة 10% من العام الزراعي الماضي.

    المصدر: RT + نوفوستي

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