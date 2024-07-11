مباشر

الطلبات الأخيرة

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 15:52 GMT

    بوتين يصدر مرسوما بنقل أصول شركة نمساوية إلى إدارة روسية

    أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بنقل أصول الشركة النمساوية Silgan Holdings في روسيا إلى الحكومة الروسية، ويأتي ذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذها الغرب.

    بوتين يصدر مرسوما بنقل أصول شركة نمساوية إلى إدارة روسية
    Globallookpress

    وSilgan Holdings هي شركة أوروبية رائدة في مجال التغليف المعدني، ولدى الشركة مصنعان في روسيا لإنتاج عبوات معدنية، الأول في مقاطعة موسكو والثاني في إقليم كراسنودار (جنوب روسيا).

    وبموجب المرسوم الرئاسي الذي نشر اليوم الخميس تم نقل 100% من أسهم شركتي Silgan Holdings في روسيا وهما: Silgan Metal Packaging وSilgan Metal Packaging Enem إلى وصاية الوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات التابعة للحكومة الروسية.

    وكان الرئيس الروسي قد وقع في 25 أبريل الماضي مرسوما بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، ردا على مصادرة أصول روسية في أوروبا.

    وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها ردت روسيا بعقوبات جوابية مماثلة بهدف حماية الشركات الروسية والاقتصاد الروسي.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم

    قائد قوات "أحمد" الخاصة: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي في خريف عام 2024

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا