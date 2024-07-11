وSilgan Holdings هي شركة أوروبية رائدة في مجال التغليف المعدني، ولدى الشركة مصنعان في روسيا لإنتاج عبوات معدنية، الأول في مقاطعة موسكو والثاني في إقليم كراسنودار (جنوب روسيا).

وبموجب المرسوم الرئاسي الذي نشر اليوم الخميس تم نقل 100% من أسهم شركتي Silgan Holdings في روسيا وهما: Silgan Metal Packaging وSilgan Metal Packaging Enem إلى وصاية الوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات التابعة للحكومة الروسية.

وكان الرئيس الروسي قد وقع في 25 أبريل الماضي مرسوما بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، ردا على مصادرة أصول روسية في أوروبا.

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها ردت روسيا بعقوبات جوابية مماثلة بهدف حماية الشركات الروسية والاقتصاد الروسي.

المصدر: RT