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بوتين يصدر مرسوما بنقل إدارة "أريستون" و"بوش" لشركة روسية

مال وأعمال

بوتين يصدر مرسوما بنقل إدارة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أصدر الرئيس فلاديمير بوتين بإطار العقوبات الجوابية مرسوما بنقل إدارة شركتين تابعتين لـ"أريستون" و"بوش" الأوروبيتين إلى شركة "غازبروم بيتوفي سيستيمي" المتفرّعة عن "غازبروم" الروسية.

وبموجب المرسوم تم فرض الإدارة الروسية المؤقتة على "بي أس أتش" (BSH) و"أريستون ثيرمو روس" (Ariston Thermo Rus).

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وكانت "أريستون ثيرمو روس" تتبع لشركة إيطالية و"بي أس أتش" لشركة ألمانية.

وكان الرئيس الروسي قد وقع في 25 أبريل الماضي مرسوما بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، ردا على مصادرة أصول روسية في أوروبا.

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها ردت روسيا بعقوبات جوابية مماثلة أدت إلى حماية الشركات الروسية والاقتصاد الروسي من "هزة" العقوبات التي خططت لها واشنطن وحلفاؤها.

المصدر: نوفوستي

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