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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 11:18 GMT

    غرفة تجارة وصناعة الإمارات: روسيا دولة صناعية بامتياز وندعو شركاتها للاستثمار في بلدنا

    أشاد الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات حميد محمد بن سالم بالإمكانات الصناعية لروسيا، ودعا الشركات الروسية للاستثمار في الإمارات.

    غرفة تجارة وصناعة الإمارات: روسيا دولة صناعية بامتياز وندعو شركاتها للاستثمار في بلدنا
    Sputnik

    وأفاد الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة حميد محمد بن سالم، بأن "القطاع الخاص الإماراتي تربطه علاقة وثيقة بنظرائه الروس لأن روسيا دولة صناعية بامتياز وما تعرضه في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" دليل على ذلك، فقد رأينا صناعات غذائية ودوائية ومعدات ثقيلة بمختلف القطاعات".

    ودعا المسؤول الإماراتي الشركات الصناعية الروسية للاستثمار في الإمارات، وقال: "دخل قانون جديد للصناعة حيز التنفيذ في الإمارات، لذلك ندعو الروس للدخول إلى السوق وتعزيز التعاون البيني، ونحن نشارك في المعرض بشركات متنوعة منها للمواد الغذائية ومنها للخدمات وغيرها الكثير".

    وتستضيف يكاترينبورغ الروسية في الفترة من 8 حتى 11 يوليو الجاري أنشطة معرض "إينوبروم" الدولي للصناعة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة.

    وتناقش فعاليات المعرض التعاون في مجال الصناعة، وسبل دخول الصناعات الروسية لأسواق جديدة، وتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.

    المصدر: سبوتنيك

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