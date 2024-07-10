الإمارات ضاعفت استيراد المشتقات النفطية الروسية 4 مرات

ضاعفت الإمارات مستورداتها من المشتقات النفطية الروسية 4 مرات عام 2023 لتسجل مستوى قياسيا بلغ 971.4 مليون دولار، مقابل 237.8 مليون دولار عام 2022.