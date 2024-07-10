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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 04:12 GMT

    الإمارات ضاعفت استيراد المشتقات النفطية الروسية 4 مرات

    ضاعفت الإمارات مستورداتها من المشتقات النفطية الروسية 4 مرات عام 2023 لتسجل مستوى قياسيا بلغ 971.4 مليون دولار، مقابل 237.8 مليون دولار عام 2022.

    الإمارات ضاعفت استيراد المشتقات النفطية الروسية 4 مرات
    Globallookpress

    كما زادت الإمارات استيراد الفحم من روسيا بواقع 1.7 مرة بقيمة 75.3 مليون دولار.

    وازداد إجمالي التبادل التجاري بين روسيا الإمارات عام 2023 بنسبة 3.5% إلى 11.2 مليار دولار قياسي، حيث يغطي البلدان تبادلهما التجاري بالروبل والدرهم.

    المصدر: نوفوستي

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