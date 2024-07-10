الإمارات ضاعفت استيراد المشتقات النفطية الروسية 4 مرات
ضاعفت الإمارات مستورداتها من المشتقات النفطية الروسية 4 مرات عام 2023 لتسجل مستوى قياسيا بلغ 971.4 مليون دولار، مقابل 237.8 مليون دولار عام 2022.
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كما زادت الإمارات استيراد الفحم من روسيا بواقع 1.7 مرة بقيمة 75.3 مليون دولار.
وازداد إجمالي التبادل التجاري بين روسيا الإمارات عام 2023 بنسبة 3.5% إلى 11.2 مليار دولار قياسي، حيث يغطي البلدان تبادلهما التجاري بالروبل والدرهم.
المصدر: نوفوستي
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