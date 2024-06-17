سوكولوف: مبيعات سيارات لادا قد تبدأ في الإمارات هذا العام

قال مكسيم سوكولوف رئيس مجموعة AvtoVAZ، إن عمليات بيع سيارات لادا الروسية، قد تبدأ هذا العام في الإمارات، وتجري حاليا عملية اعتمادها للسوق في هذه الدولة.

وأشار سوكولوف، في حديث لمراسل نوفوستي، إلى أنه سيتم قريبا، عرض سيارات لادا لدى أحد الوكلاء في دبي.

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وأضاف: "أظهر مالك وكالة تقع في شارع السيارات المركزي في دبي، الاهتمام ببيع سيارات لادا. وقام المذكور بزيارة مصنعنا ووقع اتفاقية ليصح وكيلنا هناك. ويتم حاليا شراء الدفعة الأولى من السيارات لاختبارها، وفي نفس الوقت تجري عملية الحصول على شهادة الترخيص للبيع في سوق الإمارات العربية".

وتابع سوكولوف القول: "عادة يستغرق إصدار الشهادات المذكورة الكثير من الوقت، وتهتم السلطات في جميع البلدان بشدة بمتطلبات الأمان والسلامة. الشهادات القديمة التي كانت موجودة في عهد المساهمين السابقين في شركتنا (Renault) لم تعد مناسبة الآن لأنه حدثت تغيرات كثيرة في الهندسة الإلكترونية للسيارات ووحدات التحكم وأنظمة السلامة. يجب الحصول على شهادات جديدة".

ويشار إلى أن AvtoVAZ، تمتلك مواقع إنتاجية في مدينتي تولياتي وإيجيفسك. في منتصف مايو 2022، قامت شركة رينو الفرنسية بتسليم حصتها في AvtoVAZ (67.69٪) إلى الدولة الروسية. وتضم العلامة التجارية لهذه السيارات الروسية الآن أربع موديلات: Vesta وLargus وGranta وNiva. بلغت مبيعات سيارات لادا العام الماضي 352.6 ألف قطعة (بزيادة تقارب الضعف على أساس سنوي).

المصدر: نوفوستي