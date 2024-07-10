وتهدف التغييرات في نظام الضرائب إلى تحسين كفاءته وفعاليته، ويتألف نظام الضرائب الجديد من 5 شرائح وتتوزع كالتالي:

- ضريبة دخل أساسية بنسبة 13% ستطبق على الدخل السنوي الذي يصل إلى 2.4 مليون روبل.

- ضريبة دخل بنسبة 15% ستطبق على الدخل السنوي حتى 5 ملايين روبل، واللافت أن نسبة 15% ستطبق على الدخل الذي الفرق من 2.4 مليون روبل و5 ملايين روبل.

- ضريبة دخل بنسبة 18% ستطبق على الدخل السنوي من 5 ملايين روبل حتى 20 مليون روبل.

- ضريبة دخل بنسبة 20% ستطبق على الدخل السنوي حتى 50 مليونا.

- ضريبة دخل بنسبة 22% ستطبق على الدخل السنوي الذي يزيد عن 50 مليونا.

وبناء على القانون سيتم استثناء المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من نظام الضرائب الجديد وسيتطبق عليهم نظام الضرائب السائد حاليا في البلاد.

وسيتعين الآن على مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) النظر في القانون الجديد ومن ثم رفعه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتصديق عليه.

وستوجه إيرادات الضرائب الإضافية لدعم الأسر التي لديها أطفال، والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، والمتقاعدين، وتطوير المناطق والصناعة، بحسب ما أشار إليه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

المصدر: RT + نوفوستي