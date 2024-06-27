أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام استطلاع رأي للمواطنين، أظهر أن الغالبية الساحقة من الروس يؤيدون تطبيق المقياس الضريبي الصاعدي للمواطنين الأثرياء.

وتجلى ذلك من خلال بيانات مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام.

وتظهر نتائج استطلاع الرأي الأخير أن 78% من المشاركين فيه يؤيدون فرض ضريبة تصاعدية على الدخل الشخصي للمواطنين الأثرياء. ويؤيد العدد المماثل من المشاركين تطبيق "الاسترداد النقدي الضريبي" للعائلات التي لديها أطفال. وفي الوقت نفسه، يدرك أكثر من نصف الروس (58%) أن وزارة المالية قد وافقت بالفعل على إجراء تغييرات على النظام.

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وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الكثيرون أن لهذا الإجراء أكثر من مبرر. ويرون أن العبء الضريبي المقترح هو الأمثل إلى حد ما. وأيد هذا الرأي 57% من المشاركين في الاستطلاع.

يذكر أن المركز الروسي لدراسة الرأي العام كان قد قدم في وقت سابق رأي الروس فيما يتعلق بإنشاء الكنائس الجديدة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية الروس يؤيدون مثل هذه المبادرات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا