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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 07:26 GMT

    انخفاض أسعار النفط بعد بيانات صينية

    تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء في ظل مخاوف استمرار ضعف الطلب المحلي في الصين، أكبر مستوردي الذهب الأسود.

    انخفاض أسعار النفط بعد بيانات صينية
    Globallookpress

    وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.53% إلى 80.98 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.59% إلى 84.16 دولار للبرميل.

    ويوم أمس الثلاثاء، سجلت أسعار النفط أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، إذ أغلقت عقود "برنت" عند 84.66 دولار للبرميل والخام الأمريكي عند 81.41 دولار للبرميل.

    وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين خلال الشهر الماضي خلافا لتوقعات تسارعه، وأشارت البيانات تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.2% في يونيو الماضي من 0.3% في مايو الماضي.

    كذلك لفتت إلى انخفاض أسعار المنتجين في الصين الشهر الماضي بنسبة 0.8% على أساس سنوي بعد تراجعه 1.4% في مايو الماضي، ما يعد دلالة على استمرار ضعف الطلب لدى الصين.

    المصدر: RT + بلومبرغ

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