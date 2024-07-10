وبهذه المناسبة أقامت شركة مطارات الرياض احتفالا في مطار الملك خالد بحضور سفير سوريا لدى السعودية أيمن سوسان وعدد من المسؤولين السعوديين في مجال النقل الجوي.

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وأكد سوسان أن هذا الحدث يمثل خبرا سارا للسوريين والسعوديين على حد سواء لأنه يسهل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر.

وأشار سوسان إلى أن عودة الطيران المنتظم بين سوريا والسعودية هي خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وفي العام 2012، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها، وجاء ذلك بعد عام من بداية الأزمة السورية.

وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في فبراير 2023، تم تسيير رحلات مساعدات إغاثية بشكل استثنائي دون أن تقل ركابا من المملكة إلى سوريا.

وفي 1 أكتوبر 2023 أعيد افتتاح السفارة السورية بالرياض، وفي مايو الماضي صرح وزير خارجية سوريا فيصل المقداد عقب اجتماعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بأنه: "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء".

المصدر: RT + سانا