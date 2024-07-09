واطّلع مودي من المشرفين على الجناح على استخدام التكنولوجيا النووية في مجالات الطب والفضاء، واستمع إلى تفاصيل دقيقة حول تشغيل كاسحات الجليد النووية الروسية.

والتقى مودي مجموعة من طلاب الهندسة النووية من الروس والهنود، وبدا معجبا جدا بهذا الجناح وما تضمنه من شروحات وعروض لاستخدامات الطاقة النووية ومنتجات وخدمات "روساتوم".

وقبل قليل، انطلقت في الكرملين المحادثات الرسمية بين الرئيس بوتين وضيفه مودي.

المصدر: RT