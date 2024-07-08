واصفًا التقرير بأنه مليء بالمغالطات المهنية ويفتقر إلى التصريحات الرسمية المعتمدة.

وأوضح الإعلام الخارجي في بيان له أن التقرير تجاهل التحذيرات الدولية من الإفلاس، وأكدت المؤسسات الاقتصادية الدولية قدرة ليبيا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال عام 2024 بنسبة تقدر ب 8%.

وأكد الإعلام الخارجي أن البيانات المالية العامة للفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024 أظهرت مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 45 مليار دينار ليبي وإجمالي النفقات 43.7 مليار دينار، مع فائض قدره 1.3 مليار دينار.

وأشار إلى أن إيرادات القطاع العام من النفط خلال الفترة بلغت 9.1 مليار دولار، مع استخدامات للقطاع بلغت 2.374 مليار دولار، منها 1.181 مليار دولار لتطوير إنتاج النفط.

وفيما يتعلق باستخدامات القطاع الخاص والأفراد، أشار البيان إلى أنها بلغت 9.428 مليار دولار.



وأكد الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية استعداد حكومة الوحدة الوطنية للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على أي استفسارات.

المصدر: RT