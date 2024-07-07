وبحسب الصحيفة الأمريكية، اقترحت الخزانة الأميركية فرض قيود جديدة على ناقلات النفط الروسية، دون قرارات بهذا الخصوص بعد من الإدارة الرئاسية.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين يريد مسؤولو وزارة الخزانة إخراج الناقلات الروسية من الخدمة، يشعر المستشارون الاقتصاديون في البيت الأبيض بالقلق من أن ذلك سيخاطر بارتفاع أسعار النفط هذا الصيف وارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، مما قد يضر بحملة إعادة انتخاب بايدن.

يشار إلى أن وسائل إعلام غربية ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي، ضمن الحزمة الـ14 من العقوبات المناهضة لروسيا، قام بمنع 27 سفينة شحن تحمل النفط الروسي من دخول موانئه.

بينما نقلت "نيويورك تايمز" عن مصادرها أن القيود المقترحة على ناقلات النفط الروسية "لا تزال قيد الدراسة ولن يتم اعتمادها في المستقبل القريب".

من جهتها، أكدت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.

وأوضحت موسكو أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. فضلا عن الآراء الصاعدة والمتكررة في الدول الغربية نفسها ومفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة.

المصدر: نوفوستي