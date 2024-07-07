مباشر

الطلبات الأخيرة

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 13:29 GMT

    NY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط

    نقلت صحيفة NY عن مصادرها أن البيت الأبيض يخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تفاديا لارتفاع أسعار النفط والإضرار بحملة جو بايدن الانتخابية.

    NY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط
    نوفوستي

    وبحسب الصحيفة الأمريكية، اقترحت الخزانة الأميركية فرض قيود جديدة على ناقلات النفط الروسية، دون قرارات بهذا الخصوص بعد من الإدارة الرئاسية.

    وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين يريد مسؤولو وزارة الخزانة إخراج الناقلات الروسية من الخدمة، يشعر المستشارون الاقتصاديون في البيت الأبيض بالقلق من أن ذلك سيخاطر بارتفاع أسعار النفط هذا الصيف وارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، مما قد يضر بحملة إعادة انتخاب بايدن.

    يشار إلى أن وسائل إعلام غربية ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي، ضمن الحزمة الـ14 من العقوبات المناهضة لروسيا، قام بمنع 27 سفينة شحن تحمل النفط الروسي من دخول موانئه.

    بينما نقلت "نيويورك تايمز" عن مصادرها أن القيود المقترحة على ناقلات النفط الروسية "لا تزال قيد الدراسة ولن يتم اعتمادها في المستقبل القريب".

    من جهتها، أكدت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.

    وأوضحت موسكو أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. فضلا عن الآراء الصاعدة والمتكررة في الدول الغربية نفسها ومفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة.

    المصدر: نوفوستي

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    إعلام أوكراني: كييف مستعدة لنقل مقترحات سلام إلى روسيا عبر وسطاء

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم

    رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم

    صحيفة ألمانية: تم التخطيط لتفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي قبل 10 سنوات