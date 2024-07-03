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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 10:17 GMT

    الغاز يعود للمصانع المصرية

    كشفت الشركة القابضة المصرية الكويتية، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، عن بدء تشغيل مصانع شركة الإسكندرية للأسمدة التابعة لها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي.

    الغاز يعود للمصانع المصرية

    وأكدت الشركة في بيانها اليوم: "أنه نود أن نحيطكم بعودة إمدادات الغاز، وتشغيل مصانع الشركة".

    في وقت سابق، أعلنت الشركة عن وقف تشغيل مصانع الإسكندرية بسبب عدم استقرار إمدادات الغاز.

    وأشارت الشركة في بيانها السابق إلى أن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

    وأوضحت الشركة أنه حرصا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تقرر توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.

    وكانت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، قد أعلنت أنه تم استئناف إمدادات الغاز الطبيعي وبدء التشغيل التدريجي لمصانع الشركة وفق بلاغ مرسل الثلاثاء للبورصة المصرية.

    وتعاني مصر نقصا في إمدادات الغاز أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي والإغلاق المؤقت القسري لمصانع الكيماويات والأسمدة.

    وطلبت الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية (إيجاس) تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 7 شحنات في يوليو، و6 في أغسطس، و4 في سبتمبر على أساس تسليم السفينة (DES)، مع دفعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر.

    وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي التي تساعد مصر في توليد الكهرباء مع تزايد عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة والنمو الحضري مما أدى إلى زيادة احتياجات الطاقة بينما يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة الاستهلاك، وفقا لرويترز.

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