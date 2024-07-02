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    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 10:33 GMT

    أكبر مصانع مصر تعود للعمل

    أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أنه تم استئناف إمدادات الغاز الطبيعي وبدء التشغيل التدريجي لمصانع الشركة وفق بلاغ مرسل اليوم الثلاثاء للبورصة المصرية.

    أكبر مصانع مصر تعود للعمل
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    مصر.. أكبر مصانع البلاد تتوقف عن العمل بسبب نقص الغاز
    مصر.. أكبر مصانع البلاد تتوقف عن العمل بسبب نقص الغاز

    وأوضحت الشركة أنها أعلنت توقف مصانعها الثلاثة يوم 25 يونيو 2024 ليعاود اليوم بدء التشغيل بعد انقطاع دام 7 أيام.

    ونتيجة لذلك ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 0.54% مع بداية الجلسه ليسجل 59.44 جنيه.

    وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.

    وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1976.

    وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1994. متخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.

    وتعاني مصر نقصا في إمدادات الغاز أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي والإغلاق المؤقت القسري لمصانع الكيماويات والأسمدة.

    وطلبت الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية (إيجاس) تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 7 شحنات في يوليو، و6 في أغسطس، و4 في سبتمبر على أساس تسليم السفينة (DES)، مع دفعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر.

    وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي التي تساعد مصر في توليد الكهرباء مع تزايد عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة والنمو الحضري مما أدى إلى زيادة احتياجات الطاقة بينما يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة الاستهلاك، وفقا لرويترز.

    المصدر: مصراوي

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