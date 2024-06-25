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مصر.. أكبر مصانع البلاد تتوقف عن العمل بسبب نقص الغاز

مال وأعمال

مصر.. أكبر مصانع البلاد تتوقف عن العمل بسبب نقص الغاز
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أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية عن إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وأوضحت شركة أبوقير للأسمدة "حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة".

وكانت شركة "كوكاكولا هيلينك مصر" لصناعة المشروبات والأغذية قد تقدمت بشكوى للحكومة، حول توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون في مصانع شركة أبو قير للأسمدة.

وتأسست أبوقير للأسمدة في 20 يوليو عام 1976، حيث تمتلك 3 مصانع تحمل نفس الاسم بالإضافة إلى مصنع للبلاستيك ووحدة وحدة (UAN).

المصدر: RT

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