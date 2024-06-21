مصر.. أزمة كبرى لشركة "كوكاكولا" قد تؤدي لغلقها

تقدمت شركة "كوكاكولا هيلينك مصر" لصناعة المشروبات والأغذية بشكوى للحكومة، حول توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون في مصانع شركة أبو قير للأسمدة.

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ووتوقف شركة أبوقير للأسمدة عن العمل مما ترتب عليه توقف جميع خطوط إنتاج الشركة، بما فيها مصنع الإنتاج رقم 2 الخاص بإنتاج الأسمدة والذي ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون.

ووفقا لموقع "القاهرة 24" أن الشركة قالت في شكواها إن وقف إمداد المصانع بـ ثاني أوكسيد الكربون سيؤدي إلى توقف مصانع شركة كوكاكولا وعددها خمسة مصانع، ومعها 6500 عامل، وكذلك توقف الإنتاج في جميع شركات ومصانع المشروبات والمياه الغازية في مصر مما سينتج عنه خسائر فادحة لهذه الصناعة خاصة مع بداية موسم الصيف، وكذلك سيوثر على التصدير لعدم توافر المنتج الكافي للتعاقدات التصديرية.

في سياق متصل، رفعت شركة كوكاكولا مصر، التابعة لشركة كوكاكولا العالمية، عددا من أسعار مشروبات الصودا الغازية، منها الكانز والعبوات البلاستيك والزجاج، بنسبة كبيرة تتراوح بين 1.75 جنيه وحتى 2.75 جنيه، قبل عيد الأضحى الذي يكثر فيه الإقبال على المشروبات الغازية.

وأقرت شركة كوكاكولا مصر زيادة على سعر كانز 250 ملي شويبس جولد إلى 13.5 جنيه، ومثله عبوات وكانز كوكاكولا زيرو.

المصدر: القاهرة 24