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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 00:19 GMT

    مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع وزارة البترول المصرية

    وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

    مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع وزارة البترول المصرية
    RT

    كما فوض مجلس الوزراء وزير الصحة أو من ينوبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والسكان المصرية، للتعاون في المجالات الصحية.

    وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء في جدة.

    المصدر: واس

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