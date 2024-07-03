كما فوض مجلس الوزراء وزير الصحة أو من ينوبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والسكان المصرية، للتعاون في المجالات الصحية.

وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء في جدة.

المصدر: واس