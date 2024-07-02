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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 11:09 GMT

    السعودية.. إطلاق أول وحدة توربينات غازية

    أطلقت شركة "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات" أول وحدة توربينات غازية "H-Class" تابعة لها، بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

    السعودية.. إطلاق أول وحدة توربينات غازية
    Gettyimages.ru

    وتعرف "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" بأنها مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" و"جنرال إلكتريك" المُدرجة في بورصة نيويورك لتصنيع توربينات الغاز عالية الأداء ومكوّناتها في السعودية، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في البلاد.

    وتهدف هذه الشراكة، التي انطلقت في يونيو 2017 إلى تلبية معظم الطلب السنوي على توربينات الغاز بالمملكة.

    وتنص اتفاقية الشراكة على تعاون "دسر" و"جنرال إلكتريك" في تعزيز القدرات التصنيعية السعودية عبر زيادة عمليات تصنيع مكونات توربينات الغاز بشكل خاص، بما فيها التوربينات عالية الأداء "H-class" وتعزيز مستويات المرونة والكفاءة التشغيلية.

     

    المصدر: وزارة الطاقة السعودية

     

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