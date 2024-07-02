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وأوضح إشعار الشركة المرسل اليوم للبورصة السعودية، أن حصة الشركة في المشروع تبلغ 100% وتقدر مدة الاتفاقية للمشروع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء 25 عاما بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 611 مليون ريال سعودي.

وتابع أن المحطة تقع في منطقة كوم أمبو في محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية، متوقعا أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة ابتداء من الربع الثالث عام 2024.

وتحتوى المحطة على 387,465 من الألواح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الأوجه بالإضافة إلى 952 عاكس كهربي على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني اكسيد الكربون سنوياً.

وتم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت تربط المحطة بمحطتى غرب سلوا ومحطة محولات بنبان 1.

وتقع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية على مسافة أقل من 20 كيلومترا من أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في إفريقيا، وهو مجمع بنبان، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 1.465 غيغاواط.

المصدر: مصراوي