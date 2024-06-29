المفوضية الأوروبية: 20 مذكرة تفاهم مع شركات مصرية بقيمة 40 مليار يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو.

وجاءت تصريحات فون دير لاين خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، المنعقد في مصر، بحضور المسؤولين المصريين، وكشفت عن "توقيع اتفاقية لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو لتوفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين للحصول على العمالة الماهرة ووظائف جيدة".

أكثر من 20 مذكرة تفاهم بأكثر من 40 مليار يورو

ولفتت فون دير لاين إلى توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو، تشمل شركات عمل في مجالات الهيدروجين ومجال المياه، والتشييد والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.

5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري

بدوره، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إنه يجري تقديم 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري وتشمل هذه الحزمة استثمارات موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، وأن البرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد.

المشاط: تمويل الشراكة في 4 سنوات بـ12.8 مليار دولار

من جهتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر رانيا المشاط أن تمويلات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شملت في 4 سنوات 12.8 مليار دولار منها 7.3 مليار للقطاع الحكومي و5.5 مليار للقطاع الخاص المصري والأوروبي.

وقالت إن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تم توجيهها للقطاع الخاص في مصر، وقد بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات المصرية الموجودة في الاتحاد الأوروبي حوالي 119 مليون دولار من 2017 إلى 2023 في قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.

وبينت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات الأوروبية الموجودة في مصر بلغت حوالي 456 مليون دولار من 2014 إلى 2024 في قطاعات مثل الطاقة والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.

المصدر: اليوم السابع