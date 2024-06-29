السيسي يعلق على مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ويتحدث عن تطور العلاقات بين الجانبين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي "تشهد تطورا إيجابيا بشتى مجالات التعاون وأن مؤتمر اليوم هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي لاقتصادنا".

وقال السيسي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم السبت في القاهرة "تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي".

وأضاف أن "هناك 6 محاور للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها الاستثمار".

وتابع أن "مصر شريك إستراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، موضحا أن "الأزمات الدولية والإقليمية تلقي أعباءها على جميع الدول، ومصر أثبتت أنها شريك للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات".

وأشار إلى أن بلاده "قامت بالعديد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر".

وأردف: "سيتم خلال مؤتمر الاستثمار بين الجانبين عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر".

وقال السيسي إن "مصر تخطو خطوات سريعة ومتلاحقة للإصلاح الاقتصادي"، مؤكدا أن "مؤتمر اليوم هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري".

وافتتح الرئيس المصري، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، في القاهرة.

وتبدأ فعاليات الحدث المهم على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

ووقعت مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ"الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو".

المصدر: "اليوم السابع"