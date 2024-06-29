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السيسي يكشف طبيعة ظروف المصريين منذ 12 عاما وتحملهم

أخبار العالم العربي

السيسي يكشف طبيعة ظروف المصريين منذ 12 عاما وتحملهم
Globallookpress
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن المصريين شركاء فيما حققته مصر في الاقتصاد، مشيرا إلى أنهم منذ 12 سنة يعيشون في ظروف صعبة وقد تحملوا الكثير.

وجاءت تصريحات السيسي، خلال تعقيبه على الجلسة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لافتا إلى أن هناك جهودا مبذولة خلال الـ100 يوم الماضية، من المفوضية الأوروبية وعلى رأسها رئيس المفوضية وكذلك المسؤولون المصريون من أجل نجاح هذا المؤتمر الهام.

وألقى الرئيس المصري كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وأكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.

المصدر: القاهرة 24

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