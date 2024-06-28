كوريا الجنوبية توسع قائمة ضوابط التصدير إلى روسيا لتشمل 1402 منتجا

أعلنت كوريا الجنوبية عن توسيعها قائمة ضوابط التصدير فيما يتعلق بالإمدادات إلى روسيا وبيلاروس بمقدار 243 نقطة ليرتفع عدد الأصناف، وتتسع القائمة إلى 1402 منتجا.

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أفادت بذلك وكالة "يونهاب" نقلا عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، حيث تابعت أنه سيتم تطبيق قيود جديدة على قطع غيار الأجهزة البصرية ومعدات قطع المعادن.

ووفقا للوزارة سوف تكون القاعدة العامة هي فرض حظر على الإمدادات، إلا أن الحكومة مستعدة للنظر في بعض الحالات الفردية، لا سيما إذا تم إبرام الصفقة قبل الإعلان عن العقوبات الجديدة.

وبحسب الوكالة، فمن المتوقع أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بحلول نهاية أغسطس المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وكان رئيس إدارة الأمن القومي في الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية تشانغ هو جين قد قال، 20 يونيو، تعليقا على إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، إن سيئول سوف توسع قائمة ضوابط التصدير لروسيا بمقدار 243 نقطة.

وكانت روسيا وكوريا الشمالية قد وقعتا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 18-19 يونيو الجاري، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ، والتي تنص إلى جانب التعاون الاقتصادي والإنساني والعلمي والتقني بين البلدين، على "الدعم العسكري المتبادل في حال تعرض أي من البلدين لعدوان خارجي، في ضوء المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين روسيا وكوريا الشمالية".

وقد أثارت الاتفاقية حفيظة الغرب، لا سيما كوريا الجنوبية واليابان في ظل التوترات المتفاقمة في منطقة المحيط الهادئ.

المصدر: تاس