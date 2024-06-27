مصر.. تحركات جديدة لإعادة أكبر مصانع البلاد للعمل

وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في مصر، على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.

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كما وافق المجلس خلال اجتماعه أمس، على تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميجاوات، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة، أو مولدات الكهرباء الداخلية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، توقف مصانعها الـ 3 عن العمل، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة يوم الثلاثاء الماضي، أن ذلك يأتي في ضوء استمرار موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وأضافت الشركة: حرصا على عدم إلحاق أية أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية، تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وبناء عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة.

وأعلنت وزارة البترول في بيان الاثنين الماضي، أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد من الكهرباء في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة، التي أدت إلى رفع مدة تخفيف أحمال الكهرباء حتى 3 ساعات.

المصدر: القاهرة 24