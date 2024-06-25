"ألروسا" الروسية لتعدين الماس تعلن عن أكبر احتياطي في العالم سيستغرق استخراجه 30 عاما

أعلنت شركة "ألروسا" الروسية لتعدين الماس أنها تملك احتياطيات من الماس تقدر بـ1.67 مليار قيراط تكفي لمدة 30 عاما أخرى تقريبا.

وكتبت الشركة على "تليغرام": "عام 2023 قدرت احتياطياتنا بـ1.067 مليار قيراط من الماس، وإذا قسمنا هذا الرقم على مستوى الإنتاج لعام 2023 يتبين أننا سنستخرج الماس بكفاءة اقتصادية ثابتة لأكثر من 30 عاما".

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تجدر الإشارة إلى أن 58% من الاحتياطيات العالمية للماس حول العالم في روسيا (1.1 مليار قيراط)، منها 78% تتركز في جمهورية ياقوتيا، و22% في مقاطعة أرخانغيلسك.

وتواصل شركة "ألروسا" أعمال الاستكشاف الجيولوجي بهدف تطوير قاعدة مواردها المعدنية.

وشركة "ألروسا" أكبر شركة لاستخراج الماس عالميا ومن حيث إنتاج الماس واحتياطياته.

وبلغ إنتاج "ألروسا" من الماس العام الماضي 34.6 مليون قيراط، و35.6 مليون قيراط عام 2022، و32.4 مليون قيراط عام 2021.

المصدر: نوفوستي