مصر.. ارتفاع أسعار الدولار والذهب في قفزات مفاجئة

قفزت أسعار الدولار في البنوك المصرية بين 15 و40 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين.

حيث ارتفع سعر الدولار في تعاملات البنك الأهلي المصري، بنحو 15 قرشا مسجلا 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

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وزادت العملة الأمريكية في بنك مصر بقيمة 18 قرشا، مسجلة 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

وبلغت الزيادة في سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي 20 قرشا مسجلا 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

وقفزت العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 40 قرشا، مسجلة 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، مقابل 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي عند 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وتعليقات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي على مدار الأسبوع للحصول على رؤى حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة المقبل.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي ختام تعاملات الأسبوع، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل 2325 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3611 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 0.2%، وبقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3140 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3145 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.6%، وبقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2333 دولارًا، وتراجعت إلى مستوى 2307 دولارات، ثم ارتفعت إلى مستوى 2368 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2320 دولارًا.

وفي 6 مارس الماضي قرر البنك المركزي توحيد سعر صرف الدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.

المصدر: RT