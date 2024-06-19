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انطلاق فعاليات معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري

مال وأعمال

انطلاق فعاليات معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري
fleet-expo.ru
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انطلقت اليوم في ضواحي بطرسبورغ فعاليات معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري.

تقام فعاليات المعرض في مجمع "جزيرة الحصون" العسكري بمدينة كرونشتادت بالقرب من بطرسبورغ، في الفترة ما بين 19 و23 يونيو الجاري، وتشارك فيها 15 دولة.

وشهد البرنامج الافتتاحي للمعرض عرضا مميزا للقوارب الشراعية وعروضا قدمتها فرق الغواصين، وفي 19 و21 و23 يونيو سيستمتع الزوار بعروض جوية سيقدمها فريق "فرسان روسيا".

انطلاق فعاليات معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري
Sputnik vitaly Ankov

وسيتمكن زوار المعرض أيضا من مشاهدة عدد من الغواصات والسفن العسكرية الروسية، منها غواصة من نوع فارشافيانكا، تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 636.3، وغواصة من فئة لادا طوّرت في إطار المشروع 677، وسفينة عسكرية روسية تم تطويرها في إطار المشروع 20380، وسفن صاروخية صغيرة من نوع Buyan-M وKarakurt، تم تطويرها في إطار المشروعين 21631 و22800، بالإضافة إلى كاسحة ألغام بحرية طوّرت في إطار المشروع 12700، وسفينة تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية طوّرت في إطار المشروع 12322.

انطلاق فعاليات معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري
Sputnik vitaly Ankov

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ولأول مرة ستكشف روسيا خلال المعرض عن أحدث القوارب المسيّرة التي طورتها مثل قوارب Vizir-2M، كما سيتعرف الزوار على أبرز المنظومات الصاروخية الروسية مثل منظومات "بانتسير" المعدّلة، وعلى صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة، وستستعرض شركة Gidropribor الروسية جيلا جديدا من الطوربيدات التي يمكن التحكم بها عن بعد من خلال الكوابل الدقيقة المصنوعة من الألياف الضوئية.

المصدر: RT+وكالات روسية

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