"Nvidia" تتصدر قائمة الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية لأول مرة في تاريخها

تصدرت شركة "Nvidia" قائمة الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية لأول مرة في تاريخها، في نهاية التداول يوم أمس الثلاثاء، متجاوزة مايكروسوفت وأبل.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 3.5% وبلغت القيمة السوقية للشركة 3.34 تريليون دولار.

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بينما انخفضت قيمة أسهم شركة "مايكروسوفت" بنسبة 0.5% إلى 3.32 تريليون، بالإضافة إلى انخفاض أسهم شركة "أبل" بنسبة 1.1% إلى 3.29 تريليون دولار.

وقبل خمس سنوات، لم تكن "Nvidia" حتى في أكبر 20 شركة في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات سوق "داو جونز"، وقبل عامين، احتلت المركز العاشر في القائمة.

يذكر أن خمس شركات أمريكية فقط كانت منذ عام 2001 تسيطر على السوق من حيث القيمة السوقية، وهي "مايكروسوفت" و"أبل" و"أمازون" و"إكسون موبيل" و"جنرال إلكتريك".

المصدر: داو جونز