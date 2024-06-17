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وزير سعودي إلى تشيلي لبحث الاستثمارات في الليثيوم

مال وأعمال

وزير سعودي إلى تشيلي لبحث الاستثمارات في الليثيوم
Legion-Media
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أكدت حكومة تشيلي أن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف سيزور تشيلي في يوليو المقبل، ويعتزم لقاء وزيرة التعدين أورورا وليامز في العاصمة سانتياغو.

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وفي مارس الماضي أكد الخريف في تصريحات صحفية أن المملكة مهتمة بالحصول على معدن الليثيوم من الخارج إذ تهدف إلى الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.

وأفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رسالة لوكالة "رويترز" بأن الخريف "سيزور تشيلي وطلب بالفعل لقاء الوزيرة. ولكن لم يتم تحديد موعد بعد".

وكان مصدر حكومي تشيلي قد أعلن زيارة الخريف إلى بلاده لبحث الاستثمارات المحتملة في الليثيوم.

وتعد تشيلي هي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم، وهو معدن رئيسي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.

المصدر: "رويترز"

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