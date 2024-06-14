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بورصة موسكو تعوض خسائر العقوبات الأمريكية الجديدة

مال وأعمال

بورصة موسكو تعوض خسائر العقوبات الأمريكية الجديدة
Globallookpress
مبنى بورصة موسكو
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عوضت بورصة موسكو الجزء الأكبر من خسائرها التي منيت بها بعد فرض السلطات الأمريكية قبل يومين عقوبات طالت من خلالها البورصة الروسية.

وفي تعاملات اليوم الخميس، قلص مؤشر بورصة موسكو الرئيسي MOEX خسائره إذ سجل بحلول الساعة 12:08 بتوقيت موسكو 3170.52 نقطة بانخفاض طفيف بنسبة 0.04%.

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وللمقارنة سجل المؤشر MOEX يوم الثلاثاء الماضي قبل فرض العقوبات مستوى 3171.10 نقطة، أي أن المؤشر عوض معظم خسائر التي مني بها بعد فرض العقوبات.

كذلك سجل مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS تراجعا طفيفا إذ تراجع بنسبة 0.04% أيضا إلى 1132.29 نقطة.

وفي تعاملات أمس الخميس، تراجع مؤشر بورصة موسكو الرئيسي إلى دون مستوى 3100 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 3 يونيو الجاري، وجاء الهبوط بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على بورصة موسكو وعلى المركز الروسي للمقاصة.

وفي سوق العملات، جرى تداول اليوان عند مستوى 12.158 روبل، حيث تراجع سعر صرف العملة الصينية أمام نظيرتها الروسية بواقع 6 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك).

المصدر: RT

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