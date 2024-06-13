بعد التراجع الحاد.. ماذا ينتظر بورصة موسكو؟

توقع رئيس قسم المبيعات ودعم العملاء في شركة "ألفا-فوريكس" ألكسندر شنايدرمان أن تعوض بورصة موسكو الخسائر التي منيت بها في تعاملات اليوم في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وقال الخبير الاقتصادي في حديث لـRT إن "تراجع بورصة موسكو أمر متوقع ومفهوم في ظل فرض عقوبات عليها وعلى جميع الشركات التابعة لها. مثل هذه التقارير تؤدي إلى تراجع السوق، لكن لا نتوقع أن يستمر ذلك لفترة طويلة، خلال أسبوع أو أسبوعين سيعود المؤشر إلى مستوياته العادية".

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وأضاف شنايدرمان أن الشركات والمواطنين والمستثمرين يدركون أن الجزء الأكبر من تداول العملات لا يتم في البورصة، ولكن من خلال منصات خارجها. البورصة (خاصة بالحسابات المصرفية)، ولن تؤثر العقوبات على عملها.

وفي وقت سابق اليوم، تراجع مؤشر بورصة موسكو الرئيسي إلى دون مستوى 3100 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 3 يونيو الجاري، وجاء الهبوط بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على بورصة موسكو وعلى المركز الروسي للمقاصة.

المصدر: RT