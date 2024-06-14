وزير الاقتصاد الفلسطيني: نخسر 20 مليون دولار يوميا

أفاد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور بأن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة ويخسر يوميا نحو 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله جزئيا في الضفة الغربية.

وقال الوزير الفلسطيني، إن "الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية مركبة غير مسبوقة، نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي عطل كل محركات الاقتصاد".

وأضاف الوزير: "من المتوقع مع نهاية العام الجاري أن يسجل اقتصادنا انكماشا بنسبة 10%، ويوميا نخسر حوالي 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج في قطاع غزة بشكل كلي وتعطله جزئيا في الضفة الغربية".

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وأشار إلى أن "دورة الحياة الاقتصادية تعطلت نتيجة تراجع تدفق السيولة النقدية بسبب القرصنة الإسرائيلية للمستحقات الضريبية، وفقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر الماضي".

وأوضح العامور قائلا إن "البطالة ارتفعت إلى 32% في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 75%".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حربه المدمرة على قطاع غزة واستهداف المدنيين، الأمر الذي خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأزمة صحية وإنسانية.

المصدر: سبوتنيك