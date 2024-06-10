رجل أعمال سوري لـRT: العقوبات الغربية عززت التعاون بين الدول والشعوب

أشاد قاسم عماش، رجل الأعمال السوري المختص في صناعة واستيراد الأدوية، بمستوى التنظيم الذي شهده في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، وما أتاحه من فرص لفتح آفاق جديدة خاصة الروسية.

وقال في تصريح خاص لقناة "RT" إن التعاون بين روسيا وسوريا قديم جدا، وتوجد مشاريع تعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخلقت ثقة في المنتج الروسي لدى المواطن السوري.

وأوضح أن العقوبات المفروضة على روسيا وعلى سوريا عززت التعاون بين البلدين وساهمت في خلق تقارب أكبر، في ظل سعي لتحقيق مصالح مشتركة.

وأشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هو فرصة لخلق فرص استثمارية جديدة وفرص تعاون بين مختلف البلدان المشاركة في المنتدى.

واحتضنت مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من من 139 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية ومن الأمريكتين.

المصدر: RT