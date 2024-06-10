 
مباشر

رجل أعمال سوري لـRT: العقوبات الغربية عززت التعاون بين الدول والشعوب

مال وأعمال

رجل أعمال سوري لـRT: العقوبات الغربية عززت التعاون بين الدول والشعوب
RT
رجل الأعمال السوري قاسم عماش المختص في صناعة واستيراد الأدوية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpj3

أشاد قاسم عماش، رجل الأعمال السوري المختص في صناعة واستيراد الأدوية، بمستوى التنظيم الذي شهده في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، وما أتاحه من فرص لفتح آفاق جديدة خاصة الروسية.

وقال في تصريح خاص لقناة "RT" إن التعاون بين روسيا وسوريا قديم جدا، وتوجد مشاريع تعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخلقت ثقة في المنتج الروسي لدى المواطن السوري.

وأوضح أن العقوبات المفروضة على روسيا وعلى سوريا عززت التعاون بين البلدين وساهمت في خلق تقارب أكبر، في ظل سعي لتحقيق مصالح مشتركة.

وأشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هو فرصة لخلق فرص استثمارية جديدة وفرص تعاون بين مختلف البلدان المشاركة في المنتدى.

واحتضنت مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من من 139 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية ومن الأمريكتين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي