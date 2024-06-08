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رئيس بوليفيا يبحث توريدات الهيدروكربونات السائل من روسيا

مال وأعمال

رئيس بوليفيا يبحث توريدات الهيدروكربونات السائل من روسيا
Sputnik IVAN SEKRETAREV
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أعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي أنه بحث مع إدارة شركة "روس نفط" الروسية في بطرسبورغ توريدات الهيدروكربونات السائل من روسيا.

وكتب آرسي في حسابه على "تلغرام"، يوم الجمعة: "اليوم في بطرسبورغ عقدنا لقاء مهما مع إدارة شركة "روس نفط"، وهي واحدة من أكبر الشركات الحكومية في العالم والشركة الرائدة في قطاع النفط الروسي".

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وأضاف: "أحرزنا تقدما في المشاريع المهمة ذات الاهتمام المشترك في مجال وقود الديزل وتوريدات روسيا للهيدروكربونات السائل إلى السوق البوليفية".

يذكر أن لويس آرسي وصل إلى روسيا يوم 5 يونيو لحضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدول، الذي من المقرر أن تستمر أعماله حتى 8 يونيو.

وعقد آرسي على هامش المنتدى لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدير مؤسسة "روس آتوم" للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف.

المصدر: وكالات

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روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي