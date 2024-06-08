رئيس بوليفيا يبحث توريدات الهيدروكربونات السائل من روسيا
أعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي أنه بحث مع إدارة شركة "روس نفط" الروسية في بطرسبورغ توريدات الهيدروكربونات السائل من روسيا.
وكتب آرسي في حسابه على "تلغرام"، يوم الجمعة: "اليوم في بطرسبورغ عقدنا لقاء مهما مع إدارة شركة "روس نفط"، وهي واحدة من أكبر الشركات الحكومية في العالم والشركة الرائدة في قطاع النفط الروسي".
وأضاف: "أحرزنا تقدما في المشاريع المهمة ذات الاهتمام المشترك في مجال وقود الديزل وتوريدات روسيا للهيدروكربونات السائل إلى السوق البوليفية".
يذكر أن لويس آرسي وصل إلى روسيا يوم 5 يونيو لحضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدول، الذي من المقرر أن تستمر أعماله حتى 8 يونيو.
وعقد آرسي على هامش المنتدى لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدير مؤسسة "روس آتوم" للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف.
المصدر: وكالات