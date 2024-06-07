مباحثات روسية عمانية على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

عقد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف مباحثات مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف طالت آفاق تطوير التعاون الصناعي بين البلدين.

وجرى اللقاء على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث تشارك سلطنة عمان في الحدث بصفة ضيف شرف.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية فقد بحث الوزيران آفاق تطوير التعاون الصناعي بين البلدين في صناعات مثل الأدوية وهندسة النفط والغاز والطاقة المتجددة وبناء السفن.

إقرأ المزيد

وتم التوصل إلى اتفاق حول إقامة تعاون منهجي بين الوزارتين، فضلا عن تنظيم سلسلة من الفعاليات التجارية التي تهدف لتوطيد العلاقات التجارية بين الشركات الروسية والعمانية، كذلك أكد المسؤولان على أهمية توسيع الحوار حول إنشاء اللجنة الحكومية الروسية العمانية للتعاون التجاري.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وتشارك 9 دول عربية في الحدث الاقتصادي المهم، فيما تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

المصدر: RT