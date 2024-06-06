مسؤولة عمانية : سيتم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات روسية في منتدى بطرسبورغ

أكدت ‏مسؤولة العلاقات الروسية العمانية بغرفة التجارة والصناعة العمانية سهام الحارثي أن العلاقات بين موسكو ومسقط تاريخية وقوية، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وقالت المسؤولة، في حديث لـRT على هامش مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن مشاركة السلطنة في فعاليات المنتدى وتكريمها كضيف شرف في هذا الحدث يعد تجسيدا لهذه العلاقات المتينة.

وأشارت الحارثي إلى وجود فرص في البلدين يمكن لرجال الأعمال الروس والعمانيين الاستفادة منها، لافتة إلى أن الوفد العماني المشارك في المنتدى يضم 60 شخصا، من ضمنهم رجال أعمال سيوقعون اتفاقات تعاون خلال فعاليات المنتدى.

وقالت "نسعى لتوسيع العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. الوفد العماني المشارك في المنتدى يزيد عن 60 شخصا، من ضمنهم رجال أعمال يشاركون لتوقيع اتفاقيات تعاون، وحضور رجال الأعمال اليوم يعد تتويجا لزيارات سابقة تمت خلالها مناقشة عدة مجالات واليوم نحن نجني ثمارها".

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وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وتشارك 9 دول عربية في الحدث الاقتصادي المهم، فيما تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

المصدر: RT