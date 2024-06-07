كيف تلتف سوريا على العقوبات الغربية؟

انتقد وزير المالية السوري الدكتور كنان ياغي العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، ولفت إلى أن سوريا تستخدم التجارة بالمقايضة لتجاوز العقوبات الغربية.

وقال ياغي، خلال استضافته ضمن برنامج "نيوزميكر" على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إنه "لا يوجد عقوبات مفروضة على سوريا بالمعنى الاقتصادي وإنما هي إجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب لا شرعية".

ولفت إلى أن مقايضة السلع تعد من أبرز الوسائل التي تستخدمها سوريا للتحايل على العقوبات المفروضة عليها. وأشار الوزير السوري إلى أن سوريا قدمت وترغب بالانضمام لمجموعة "بريكس" والاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي.

ويمكن متابعة الحلقة كاملة من خلال الرابط التالي: اقتصاد سوريا.. نحو التعافي بإصلاحات جادة

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وتشارك 9 دول عربية في الحدث الاقتصادي المهم، فيما تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

المصدر: RT