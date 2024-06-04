سهم شركة المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت يهوي بنحو 100%

قالت بورصة نيويورك للأوراق المالية، أمس، إنه تم حل مشكلة فنية أوقفت تداول بعض الأسهم الرئيسية وتسببت في انخفاض سهم "بيركشاير هاثاواي" بنسبة 99.97%.

وأضافت بورصة نيويورك أنه تمت إعادة فتح الأسهم المتأثرة و"جميع الأنظمة تعمل"، وتحدثت عن وجود "مشكلة فنية" مع نطاقات الأسعار "تسببت في توقف عدد من الأسهم" المدرجة في البورصة عن التداول.

من جهته أفاد مسؤول كبير في أحد البنوك الكبرى على اتصال بشركة "إنتركونتيننتال إكستشينج"، وهي الشركة الأم لبورصة نيويورك، لم نجد أي مؤشر على أن الخلل كان بسبب هجوم إلكتروني.

و"بيركشاير هاثاواي" هي شركة تابعة للملياردير الأمريكي الشهير وارن بافيت، وأمس أغلق سهم الشركة على ارتفاع طفيف نسبته 0.11% عند 414.79 دولار، لكن خلال التداولات أنهار السهم بنحو 100%.

المصدر: سي إن إن + بلومبرغ