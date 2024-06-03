ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا بأكثر من 17 مليار دولار في 2024

ارتفع إجمالي ثروة أغنى أغنياء روسيا المدرجين في مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمقدار 17.762 مليار دولار.

وتصدر رجل الأعمال الروسي أندريه ميلينشينكو، قائمة أغنياء روسيا من حيث نمو الثروة في أول 5 أشهر من العام، ونمت ثروته بمقدار 6.28 مليار دولار إلى 25.1 مليار دولار.

ويقيس مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات ثروات أغنى 500 شخص في العالم، ويتم حساب المؤشر على أساس أسعار أسهم الشركات التي يمتلك المليارديرات أسهما فيها.

ووفقا لبيانات المؤشر فقد تصدر قائمة أغنياء روسيا من حيث حجم الثروة، رجل الأعمال فلاديمير بوتانين، وهو رئيس شركة "نورنيكل" وأكبر حملة الأسهم بها، بثروة بلغت 31 مليار دولار، والتي انخفضت في الفترة المذكورة بمقدار 54.4 مليون دولار.

وفي المركز الثاني، جاء رجل الأعمال وحيد أليكبيروف، والذي صعدت ثروته في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمقدار 2.78 مليار دولار إلى 27.4 مليار دولار، فيما احتل رجل الأعمال فلاديمير ليسين المرتبة الثالثة بثروة تقدر بنحو 25.8 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي