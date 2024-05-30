وزير الطاقة الجزائري يعلن عن 8 اكتشافات جديدة هامة للغاز الطبيعي

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الأربعاء، عن اكتشافات كثيرة هذه السنة مجملها 8 اكتشافات هامة في مواقع جديدة.

وقال وزير الطاقة إن هذه الاكتشافات الجديدة ستعطي إضافة كبيرة للاحتياطات الوطنية من المحروقات خاصة الغاز الطبيعي المهم جدا للاقتصاد الجزائري.

وفي تصريحات للتلفزيون العمومي، أكد أن الاكتشافات الأخيرة الـ8 كلها في مواقع جديدة قامت بها شركة "سونطراك" بمفردها.

واوضح الوزير أن "سوناطراك"، قامت بوضع إمكانيات ضخمة لهذه الاكتشافات أهمها في محيط بشار وجنوب ان صالح وشمال جانت وجنوب اليزي وشرق ورقلة.

المصدر: النهار الجزائرية