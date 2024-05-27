الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من الغاز إلى سلوفينيا بموجب اتفاقية جديدة

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الاثنين توقيع اتفاقية مع الشركة السلوفينية "جيوبلين" في مقر رئاسة الجمهورية، لزيادة كميات الغاز الطبيعي المورد لسلوفينيا.

وقالت سوناطراك في بيان: "جرت المراسم تحت إشراف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية والسيد روبرت غولوب الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا".

وأشار البيان إلى أن "هذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها في إطار عقد لشراء وبيع الغاز الطبيعي يربط بين الشركتين، تتعلق بزيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا. وبهذا فإن هذه الاتفاقية تشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط في قطاع الطاقة بين الجزائر وسلوفينيا".

وبحسب البيان: "تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك تعزز، بموجب هذه الاتفاقية، موقعها في السوق السلوفينية، في ذات الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية".

وأكدت الشركة الجزائرية أن "هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الدولية في مجال الطاقة فحسب، بل يشهد أيضا على التزامها بتوسيع مواضيع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستوى أكثر تقدما".

ولم يكشف البيان عن جحم الكميات التي تم الاتفاق على زيادتها أو وقت بدء تفعيل هذا الاتفاق.

المصدر: RT