صحيفة: تركيا ستوسع تبادل الحوالات المصرفية مع روسيا لتشمل منتجات جديدة

ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية أن البنوك التركية ستوسع قريبا التحويلات المصرفية المتبادلة مع روسيا لتشمل قائمة جديدة من المنتجات، بما فيها السلع الاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية.

ونقلت الصحيفة الروسية عن المدير التنفيذي لشركة "إمبايا روس" أليكسي رازوموفسكي أنه تم التوصل إلى اتفاقات شفهية مع المؤسسات المالية التركية في شهر مايو الماضي، لكن لم يتم بدء التعاملات حسب القائمة الجديدة من السلع بعد.

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بدوره أكد المدير العام للشركة الروسية "المجموعة الأولى" (First Group) أليكسي بوروشين وجود تقدم في المفاوضات مع الجانب التركي حول الحوالات المالية، كما أكد أنه ستتم زيادة التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ في شهر يونيو المقبل (2024)، إذ من المخطط أن تبدأ البنوك المحلية في قبول المعاملات الخاصة بالسلع الاستهلاكية.

وفي ديسمبر 2023، توقفت تركيا عن قبول الحوالات المصرفية من روسيا في ظل الضغوطات الغربية، ولكن انطلاقا من فبراير الماضي، استأنفت المعاملات في القائمة "الخضراء" للسلع (غير الخاضعة للعقوبات الغربية).

وشملت القائمة "الخضراء" منتجات مثل الغذاء والدواء، والآن قد تشمل القائمة السلع الاستهلاكية والإلكترونيات وقطع السيارات، حسب مصدر في قطاع الأعمال لصحيفة "إزفستيا".

المصدر: إزفستيا